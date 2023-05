Due bambine di sette e otto anni sono state accoltellate in una scuola evangelica di Berlino in Mainzerstraße, nel quartiere centrale di Neukölln. Una di loro è in pericolo di vita, l’altra è stata ferita in modo grave. Entrambe sono state trasportate in ospedale via elicottero. Secondo quanto riportano i media tedeschi, l’aggressore – un adulto – ha atteso la polizia all’interno dell’edificio e si è lasciato arrestare.

L’intera zona è stata chiusa al pubblico dalla polizia. Secondo le prime informazioni, moltissimi bambini potrebbero aver assistito al tentato omicidio ed esserne rimasti traumatizzati. L’ingresso posteriore della scuola è attualmente transennato: i genitori sono in attesa dei loro figli davanti all’ingresso principale. Al momento nessuno è stato ancora autorizzato a lasciare l’edificio.