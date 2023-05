“Da un lato l’Assegno di inclusione interesserà i fragili e quindi i nuclei familiari che hanno over 60 o componenti con disabilità. Oppure nuclei con minorenni. Poi è prevista una misura di attivazione per il lavoro, di attivazione. L’elemento importante è che chi vuole intraprendere questo percorso deve dare manifestazione di attivazione importante. Avrà anche un sostegno per la durata del percorso di attivazione”, le parole del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dopo il Consiglio dei Ministri del primo Maggio.