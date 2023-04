Un litigio familiare finito in tragedia: nel Bellunese, un 50enne si sarebbe tolto la vita in seguito alla morte del padre 80enne, avvenuta per un malore subito dopo una discussione avuta con lo stesso figlio.

A riportare la vicenda è il Corriere del Veneto: all’origine di tutto un diverbio molto acceso tra padre e figlio, avvenuto martedì, in un’abitazione del piccolo centro di Fonzaso. Il pensionato 80enne, dopo l’alterco, ha accusato un malore improvviso, forse in seguito all’alterazione, e si è accasciato esanime proprio davanti agli occhi del figlio. Figlio che qualche ora dopo la tragedia è uscito da casa senza farvi più ritorno per due giorni, allarmando la madre, che ha subito allertato i soccorsi.

Il cadavere del 50enne è stato successivamente ritrovato dal soccorso alpino in località Pedesalto, in un dirupo non distante da casa: da qui l’uomo si sarebbe lanciato, togliendosi la vita, forse – è un’ipotesi degli investigatori – a causa dei sensi di colpa per la morte del padre.

“La comunità è sotto shock – dice il sindaco di Fonzaso, Christian Pasa, al quotidiano veneto – la vicenda ha sconvolto tutti. Io stesso sono stato incaricato di comunicare alla signora la notizia della morte del figlio. Si è ritrovata improvvisamente da sola con una doppia tragedia da metabolizzare ed era ovviamente sconvolta. Le abbiamo messo accanto una persona di fiducia perché in un momento come questo non può farcela da sola”.