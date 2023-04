Mercati preoccupati dal debito italiano? “Io questa preoccupazione non la leggo, io penso che quel che vedete è uno spread sotto la media dello scorso anno, la Borsa che sale, una previsione di crescita del Pil più alta di Francia e Germania e di quel che era stato previsto. Questo è quel che vedono i mercati e a me interessano i fatti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine di un evento all’ambasciata italiana a Londra, dove è in visita ufficiale. “I fatti dicono che l’economia italiana sta andando molto bene – rimarca – e che i provvedimenti presi da questo governo erano efficaci, c’è una ripresa dell’ottimismo, della voglia di fare, e dato che ci coinvolge tutti penso che questi elementi vadano sottolineati, non si può sempre fare il Tafazzi di turno anche quando le cose vanno bene perché non ci aiutiamo”.