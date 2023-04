“Abbiamo chiesto un’informativa a Giancarlo Giorgetti per quanto riguarda le modifiche annunciate al Patto di stabilità e crescita che non ci soddisfano perché siamo davanti al ritorno dei falchi dell’austerità. Sono stati soppressi e chiusi circa 100 ospedali pubblici. La stagione inaugurata con il Pnrr era della solidarietà, ora stiamo tornando indietro e non ce lo possiamo permettere”. Così la deputata del Movimento 5 stelle, Vittoria Baldino, parlando con i giornalisti fuori dalla Camera.