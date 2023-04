“La centrale nucleare di Zaporizhzhia è così grande che se dovesse capitare qualcosa sarebbe molto peggio di Chernobyl”. A lanciare l’allarme è il sindaco della città di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, in un’intervista all’Ansa. “Condivido le preoccupazioni dell’Europa in merito a questo pericolo. Al momento è la più grande paura per la nostra città“, spiega. La città dista meno di 50 chilometri in linea d’aria dall’impianto. “Sappiamo da diverse fonti che i russi hanno molte armi nell’impianto e naturalmente è inaccettabile, può accadere qualunque cosa in ogni momento”, ha sottolineato, ricordando che da mesi è stata chiesta una “zona demilitarizzata” ma che “i russi non sono costruttivi nel dialogo”.