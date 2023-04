Una fuga su una spiaggia di Maiorca in pieno giorno per cercare di scappare a un inseguimento di agenti portato avanti da cielo, mare e terra: è la scena da film che ha sorpreso diversi bagnanti nel fine settimana a Cala Gran, nel sud-est dell’isola spagnola, con protagonisti tre sospetti narcotrafficanti sulle cui tracce c’era da ore la Guardia Civil.

Stando alla ricostruzione di media locali, il gommone su cui i trafficanti stavano cercando di trasportare un carico di droga dal Nord Africa è stato avvistato nella notte tra giovedì e venerdì, quando è arrivato su una spiaggetta di Maiorca. Dopo essersi accorti della presenza delle forze dell’ordine i ‘narcos’ hanno abbandonato parte del carico, ripartendo in fretta e furia verso il mare aperto. Tuttavia, la mancanza di combustibile sufficiente ha impedito loro di allontanarsi dall’isola, circostanza sfruttata dalla Guardia Civil per organizzare un inseguimento con l’impiego di vari mezzi navali e un elicottero.

Così, il mattino successivo i trafficanti hanno dovuto far ritorno a Maiorca: come si vede in un video diramato dalle autorità, i tre hanno abbandonato il gommone sulla spiaggia di Cala Gran e hanno tentato di scappare a piedi. Nel corso della mattinata, sono tuttavia stati arrestati. L’operazione della Guardia Civil si è conclusa anche con il sequestro di circa 1.200 chili di hashish.