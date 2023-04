Giada Calanchini non ce l’ha fatta: la 22enne romana precipitata da un balcone a Bosa, in provincia di Oristano, è morta nel pomeriggio all’ospedale San Francesco di Nuoro. La procura di Oristano ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio, avvenuto verso l’una e trenta di stanotte nel centro di Bosa, sulla costa nordoccidentale della Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva appena trascorso la serata con il suo fidanzato ed altri amici al Bosa Beer Fest che in questi giorni anima il piccolo centro. Al momento dell’incidente, la ragazza si trovava a casa del compagno, un 25enne originario dal posto, fino a quando alcuni passanti hanno visto il corpo a terra dopo un volo dal terzo piano di una palazzina di via del Ginnasio.

Immediato l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento a Nuoro, ma le condizioni della 22enne sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarla è stato vano. Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri che hanno ascoltato il fidanzato della ragazza e la sua versione dei fatti. Per ora nessuna ulteriore informazione sulla dinamica, in corso di ricostruzione, ma non si esclude alcuna pista. Sulla vicenda indaga il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo.