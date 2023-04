“Purtroppo il governo sul Pnrr non ha le idee chiare. Ci sono due-tre-quattro linee di pensiero: c’è chi dice che non bisognava prenderne troppi, chi dice che i prestiti sono una fregatura, chi che non riusciamo a spendere. Noi abbiamo lanciato una proposta di collaborazione, che non è stata ancora accolta”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte a margine dell’assemblea della Rete dei Numeri Pari ha commentato le parole del ministro Crosetto alla Stampa sull’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi europei. “Se non sono capaci lo devo dire adesso, non possiamo permetterci i perdere l’occasione del rilancio economico, sociale e culturale del Paese. Abbiamo proposte e soluzioni da far valere al tavolo”