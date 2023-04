Una donna di 52 anni è morta soffocata da un pezzo di mozzarella mentre era nella sua abitazione di via Trento, nel rione Mercatello a Salerno. Il marito ha prontamente chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare: la donna era già deceduta. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’incidente sarebbe avvenuto durante il pranzo: la donna stava consumando il pasto a tavola e un boccone le sarebbe andato di traverso. La donna avrebbe accusato subito gravi difficoltà respiratorie, ma i tentativi di soccorso del marito con manovre di disostruzione non sono bastati. Molto probabilmente il pezzo di latticino ingerito ha bloccato la trachea, causando prima l’asfissia e poi il decesso.