Jakub Jankto è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Repubblica Ceca. Secondo i media locali, era alla guida senza patente. Un test alcolico è risultato negativo, ma il calciatore ex di Sampdoria e Udinese ha rifiutato di sottoporsi a quello per altre droghe. Lo Sparta Praga, suo attuale club, ha annunciato che a Jankto è stato concesso del tempo di affrontare la sua “situazione personale“, ma senza fornire ulteriori dettagli. A febbraio il calciatore si è dichiarato gay: un gesto storico, visto che è stato il primo calciatore europeo in attività a fare coming out.

Lo stesso Jankto ha spiegato che la sua salute non gli consente di continuare ad aiutare lo Sparta nelle gare per il titolo e ha ringraziato il club e i tifosi per il loro supporto. La polizia ceca ha riferito che il centrocampista è stato controllato da alcuni agenti dopo che questi erano stati chiamati da un altro conducente coinvolto nell’incidente.