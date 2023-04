In Piemonte manca l’acqua? “Affidiamoci al padre eterno”. Parola di Stefano Allasia, leghista e presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Ieri mattina ha risposto così alle attiviste di Extinction Rebellion e Fridays For Future che ieri, armate di campanelli, hanno protestato a Torino in occasione della discussione del bilancio regionale 2023-2025. “Il bilancio che verrà approvato non prevede nessun finanziamento strutturale per contrastare questa crisi – racconta Caterina, una delle attiviste scese in piazza – numerosi, invece, sono i finanziamenti alle associazioni antiabortiste, con addirittura il raddoppio del fondo Vita Nascente”. Per questo motivo gli attivisti hanno seguito gli esponenti della maggioranza con dei campanelli per ricordare l’urgenza dell’azione per contrastare la crisi climatica. Una protesta che è andata in scena anche dentro l’aula quando durante la votazione dell’ordine del giorno alcuni consiglieri della minoranza hanno suonato le campanelle per ricordare che il tempo sta scadendo. “Questo bilancio – conclude Davide, un altro attivista – conferma definitivamente come questa maggioranza non intenda affrontare la gravità di una crisi che sta mettendo in ginocchio tutta la regione”.