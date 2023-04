“Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, oggi membro a vita del Senato della Repubblica italiana ed esempio incessante di impegno, ci ammonisce: ‘La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza’. Parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta accadendo a poca distanza da qui, ai confini dell’attuale Ue. Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Cracovia. “L’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova risposta nella visione di un’Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali, quindi, per definizione, perennemente instabile”, ha aggiunto. “Essere parte di questo progetto significa condividerne i valori fondanti e impegnarsi a difendere i diritti sanciti dalla carta dell’Ue”, ha concluso.