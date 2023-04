Un supermercato “solidale”, a disposizione delle famiglie che versano in stato di indigenza: è la struttura che viene inaugurata oggi, venerdì 14 aprile, a Cassino, in via San Marco. Secondo quanto riportato da Blitz quotidiano, il market solidale, che recupera prodotti alimentari in eccedenza o oggetto di donazione, condannati allo spreco, darà l’opportunità a circa 250 famiglie bisognose – di cui si occupa l’Assessorato ai Servizi Sociali grazie agli aiuti della Fondazione Banco Alimentare che ogni mese, da diversi anni, dona tre tonnellate di prodotti alimentari – di fare la spesa gratis. Il supermercato infatti fornirà alle famiglie un’apposita tessera, su cui saranno accumulati mensilmente dei punti: chi si trova in difficoltà potrà così fare la spesa senza pagare, ma utilizzando esclusivamente i punti, che avranno valore economico, visto che il costo dei prodotti all’interno del market di Cassino sarà espresso in punti e non in denaro.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Luigi Maccaro, ha parlato di quello attuale come di un tempo “molto difficile per tante, troppe famiglie”. “All’emergenza alimentare – ha continuato Maccaro – si è aggiunto il caro bollette e l’aumento generalizzato di tutto ciò che serve a una famiglia per vivere dignitosamente. Soprattutto laddove ci sono figli minori la situazione è spesso insostenibile. L’Emporio Solidale, dunque, non è solamente un luogo di distribuzione alimentare ma vuole essere un punto di riferimento per tutte queste famiglie in difficoltà”.

La ventata di solidarietà inaugurata dal supermercato “sociale” non si limita però all’acquisto di prodotti alimentari, visto che a gestire la struttura di Cassino sarà la Cooperativa sociale Arca, che da anni si occupa della gestione di servizi sociali, socio assistenziali ed educativi: a lavorare nel market come magazzinieri e addetti alla distribuzione saranno diversi giovani portatori di disabilità.