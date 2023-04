La corsa ad ostacoli più famosa del mondo andrà in scena a Gubbio sabato 15 e domenica 16 aprile: più di 5100 atleti, che arrivano da tutte le regioni italiane e da ben 24 paesi, parteciperanno alla gara tra corde, pietre, fango, fuoco e ponti di legno. La cosiddetta “Spartan Race” prevede dei format e dei livelli di difficoltà, che aumentano in base alla lunghezza del percorso: 20 ostacoli per la Sprint 5km, 30 per la Super 10km e 40 ostacoli per la Beast 21km. Le tre gare sono utili per il campionato Spartan Race italiano 2023. Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, insieme all’assessore allo Sport e turismo Gabriele Damiani, a Giulia Zomegnan, la Country Manager Spartan Race Italy e a Manuel Moriconi, ha presentato la manifestazione e ha dichiarato: “Puntiamo davvero tanto sui grandi eventi e su manifestazioni come questa, dopo una Pasqua ottima. Ora siamo pronti a vivere questa due giorni, consapevoli certamente del fatto che anche i residenti saranno costretti a…una corsa a ostacoli a causa delle limitazioni al traffico e ai parcheggi. Si tratta di sacrifici per la promozione della città”.