“Noi non vogliamo fare nessuno scaricabarile, però è altrettanto evidente che nessuno, dopo solo cinque mesi, può pensare di fare lo scaricabarile su questo governo“. A dirlo, in Senato, è stato il ministro degli Affari europei e del Pnrr, Raffaele Fitto, in replica agli interventi dei gruppi parlamentari sul decreto legge relativo al Piano di ripresa e resilienza. “Questo non sarà in alcun modo consentito – ha aggiunto – perché sarebbe ridicolo e paradossale”.