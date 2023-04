Era davanti al camino intenta a scaldarsi, al sicuro, all’interno della sua abitazione: poi, colpita forse da un malore, si è accasciata, cadendo sui ceppi ardenti. Ha perso la vita così una donna di 80 anni, Rosina Danzè.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri 11 aprile, all’interno della casa in cui la donna viveva insieme a suo marito, in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava davanti al suo focolare quando avrebbe accusato un mancamento: avrebbe perso i sensi, scivolando sui ceppi in fiamme, dove poi ha trovato la morte. A fare la tragica scoperta, come ricostruisce oggi il quotidiano La Gazzetta del Sud, è stato il marito: tornato dalla legnaia dove era andato per recuperare altra legna da ardere, è arrivato troppo tardi per prestare soccorso all’ottantenne, ormai ustionata in tutto il corpo.