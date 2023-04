OpenAi, la società sviluppatrice di ChatGpt, avrà tempo fino al 30 aprile per adeguarsi alle indicazioni del Garante della privacy rispetto a informativa, diritti degli utenti e dei non utenti e base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi. In caso di adempimento, venendo meno le ragioni di urgenza, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani adottato nei giorni scorsi, rendendo il servizio di nuovo accessibile dall’Italia. Lo comunica lo stesso Garante, indicando l’elenco di misure richieste a OpenAi: in primo luogo, “rendere disponibile sul proprio sito un’informativa trasparente, in cui siano illustrate modalità e logica alla base del trattamento dei dati necessari al funzionamento di ChatGpt nonché i diritti attribuiti agli utenti e agli interessati non utenti”, e che “dovrà essere facilmente accessibile e collocata in una posizione che ne consenta la lettura prima di procedere all’eventuale registrazione al servizio”.

Inoltre, all’organizzazione no profit fondata da Elon Musk è richiesto di “eliminare ogni riferimento all’esecuzione di un contratto” come base giuridica per il trattamento dei dati personali, “e di indicare, invece, in base al principio di accountability, il consenso o il legittimo interesse quale presupposto per utilizzare tali dati”. Per quanto riguarda la verifica dell’età dei minori, “l’Autorità ha ordinato a OpenAi di sottoporle un piano di azione che preveda, al più tardi entro il 30 settembre 2023, l’implementazione di un sistema di age verification, in grado di escludere l’accesso agli utenti infratredicenni e ai minorenni per i quali manchi il consenso dei genitori“. Infine, di concerto col Garante, entro il 15 maggio, OpenAi dovrà promuovere una campagna di informazione su radio, televisione, giornali e web per informare le persone sull’uso dei loro dati personali ai fini dell’addestramento degli algoritmi”.