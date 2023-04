“Questo governo forcaiolo dimentica che esiste già un articolo del codice penale, il 733, lo voglio ricordare a Meloni, che punisce il danneggiamento di beni culturali. Il Consiglio dei ministri viene utilizzato per fare propaganda senza risolvere le vere questioni del Paese. Dopodiché, la vera domanda che sorge spontanea è: ma per chi inquina e attenta alle vite delle persone cosa prevediamo? Tre ergastoli, quattro ergastoli? Ce lo facciano sapere”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, commenta il ddl cosiddetto ‘eco-vandali’, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.