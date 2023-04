Il 28 aprile del 2022 aveva ucciso il vicino di casa con 4 colpi di pistola, a Treviglio, in provincia di Bergamo: per il suo gesto Silvana Erzembergher, pensionata 71enne, è stata riconosciuta incapace di intendere e di volere e potrebbe essere definitivamente assolta dall’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Dopo l’omicidio il pubblico ministero aveva richiesto una consulenza psichiatrica, che aveva dichiarato l’infermità mentale della donna. Scarcerata dal giudice per le indagini preliminari, la pensionata era stata ricoverata in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), a Castiglione delle Stiviere, che ospita tuttora la donna. Nella giornata di ieri, lunedì 3 aprile, la Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Giovanni Petillo, non ha ritenuto necessaria la perizia psichiatrica: sono state dichiarate sufficienti le tre consulenze tecniche effettuate che hanno riconosciuto l’infermità mentale.

Il vicino di casa ucciso dalla donna era un operaio di 61 anni da poco andato in pensione, Luigi Casati: l’uomo, il 28 aprile del 2022, era uscito dal portone della sua abitazione di via Brasside accompagnato dalla sua cagnolina al guinzaglio. Silvana Erzembergher lo aveva pedinato per poi colpirlo con quattro colpi di pistola: uno aveva ferito la gamba, due la schiena e uno la nuca. La moglie, Monica Leoni, era accorsa a soccorrere il marito ed era stata colpita alla gamba anche lei da un proiettile, per poi essere dichiarata fuori pericolo dopo giorni in ospedale. All’arrivo delle forze dell’ordine la pensionata aveva motivato il suo gesto raccontando di essere perseguitata dalla coppia, che abitava due piani sopra il suo appartamento: secondo le sue dichiarazioni, era disturbata dal suono continuo del campanello. Prima del tragico gesto, i due coniugi avevano denunciato la pensionata, senza conseguenze. A svelare l’accaduto il giorno dell’omicidio il video di una vicina di casa che aveva ripreso la scena dal balcone con il cellulare.