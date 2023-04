Un vasto incendio è divampato ieri sera nel Parco delle Groane, tra Limbiate (Monza) e Cesate (Milano), e a causa del forte vento è cresciuto velocemente. Sul posto sono intervenute dieci squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Monza, oltre ai volontari della Protezione Civile. Le strade che circondano l’area sono state chiuse a scopo precauzionale, mentre alcuni vigili del fuoco sono a presidio della zona residenziale. Volontari e pompieri stanno inoltre lavorando per ridurre il sottobosco, in modo da non alimentare ulteriormente il fuoco.