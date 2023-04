“In un mondo nel quale è stato detto che se avessi scelto il liceo avresti avuto un grande sbocco nella tua esistenza e se invece magari avessi scelto un istituto tecnico forse le tue opportunità sarebbero state minori, forse dimentichiamo che in questi istituti, come l’agrario, c’è una capacità di sbocco nel mondo professionale molto più alta di quella che danno spesso altri percorsi di formazione. Per come la vedo io, questo è il liceo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di premiazione del 7° Concorso enologico istituti agrari d’Italia al Vinitaly di Verona. “Perché – ha sottolineato – non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura di quello che questi ragazzi sono in grado di studiare, tramandare e portare avanti. È la ragione per la quale ragioniamo del liceo del made in Italy, cioè di fare anche su questi percorsi un’operazione che spieghi il legame profondo che esiste tra la nostra cultura e la nostra identità che è la cosa più preziosa che abbiamo. Siete stati molto lungimiranti e l’Italia vi ringrazia per questo”.