Un Napoli-Milan teso, come tutti ce lo aspettavamo. In pochi si aspettavano, però, il risultato finale, cioè un sonoro 0-4 per i rossoneri. La tensione si è avvertita anche negli spogliatoi, in particolare tra il primo e il secondo tempo: infatti durante l’intervallo c’è stato un acceso dibattito, ripreso solo in parte dalle telecamere, tra il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti e Paolo Maldini. Come si può sentire dal video, il direttore sportivo del Diavolo si rivolgersi a Spalletti e dice: “Hai vinto il campionato, che c***o vuoi”. Le telecamere riprendono però solo l’ultima parte della lite, quando anche Rafa Leao si intromette sembrerebbe per protestare con il tecnico del Napoli per il suo nervosismo.

Al termine della partita lo stesso Spalletti ha voluto specificare ai microfoni di Dazn la discussione tra lui e Maldini: “Non è successo nulla – dice il tecnico ex Roma e Inter – io ho chiesto spiegazioni a Rapuano sull’ammonizione di Lobotka. Lui è passato sbracciando come dire che mi lamento sempre, quando durante la partita la nostra panchina è stata seduta, Pioli invece è stato anche richiamato dall’arbitro”. L’allenatore ha poi voluto punzecchiare ancora l’ex capitano rossonero: “Il fatto che mi parlasse sopra mentre discutevo col direttore di gara non mi è piaciuto, è stata una cosa antipatica, ma lui è Paolo Maldini… Comunque da parte mia non c’è nulla”.