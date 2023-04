“Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro al termine della celebrazione della messa della Domenica delle Palme, che ha presieduto appena un giorno dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Ad ascoltarlo una folla di 60mila fedeli, che lo ha salutato con un lungo applauso. Papa Francesco, al termine dell’Angelus, ha fatto un lungo giro di Piazza San Pietro in papa-mobile per salutare i presenti. L’auto bianca ha percorso anche un tratto di via della Conciliazione