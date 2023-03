È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo. Il Wall Street Journal è “profondamente preoccupato” per la sorte del suo corrispondente Evan Gershkovich che, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione (Fsb) citati da Interfax, è stato fermato a causa delle “attività illegali” che stava svolgendo nel Paese. Il reporter, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, è “sospettato di spionaggio a vantaggio del governo americano“. Sempre secondo i servizi russi, Gershkovich ha raccolto informazioni coperte da “segreto di Stato” sulle attività di una delle “imprese del complesso militare-industriale russo” e per questo rischia 20 anni di carcere.

Sulla questione è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dichiarando tramite il suo profilo Telegram che “ciò che stava facendo il corrispondente del Wall Street Journal a Ekaterinburg non ha nulla a che fare con il giornalismo. Purtroppo non è la prima volta che lo status di corrispondente estero, il visto giornalistico e l’accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo“. Il Cremlino, tramite il suo portavoce Dmitry Peskov, aggiunge che riguardo alle attività del reporter “non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante” e auspica che gli Usa non compiano atti di rappresaglia per l’arresto. Alle accuse delle istituzioni russe risponde il Wall Street Journal che “nega con forza le accuse dell’FSB e chiede l’immediato rilascio del nostro fidato e scrupoloso reporter, Evan Gershkovich. Siamo solidali con Evan e la sua famiglia”.

Il sito indipendente Meduza, che cita “giornalisti occidentali che lavorano a Mosca”, individua la ‘colpa’ di Gershkovich in alcuni viaggi svolti nel Paese in aree a forte presenza (e controllo) militare. Non c’è solo la trasferta a Ekaterinburg, spiegano, ma anche una a Nizhny Tagil, un’altra città russa dove è situato uno stabilimento dell’industria della difesa Uralvagonzavod che produce carri armati. Media locali dicono che ad accompagnare il reporter nelle sue trasferte è stato il fixer, Yaroslav Shirshikov. E proprio Shirshikov sostiene che Gershkovich si era recato in questa città per raccogliere informazioni sull’atteggiamento della popolazione nei confronti del conflitto in Ucraina e la compagnia militare Wagner. Meduza aggiunge che circola la voce che un uomo sia stato fermato dalle forze di sicurezza nel ristorante Bukowski Grill di Ekaterinburg e portato via con la testa coperta da un maglione. Secondo Shirshikov si trattava proprio del giornalista americano. Alla richiesta di commento, il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha risposto in tono sarcastico: “Se vuoi posso controllare la stanza delle torture di casa mia per vedere se è qui, ma non mi pare di averlo visto tra le decine di giornalisti americani che tengo lì”.

Adesso il giornalista 32 enne rischia fino a 20 anni di carcere sulla base dell’articolo 276 del Codice penale, quello che riguarda appunto i reati di spionaggio. Gershkovich è un reporter che copre la Russia, l’Ucraina e l’ex Unione Sovietica per il quotidiano finanziario americano. I suoi genitori vivono negli Stati Uniti ma sono originari dell’ex Unione Sovietica ed è anche per questo motivo che il reporter parla russo. Prima di essere assunto al Wall Street Journal aveva lavorato per l’agenzia Afp, per la testata russa in lingua inglese Moscow Times ed è stato assistente giornalistico per il New York Times.

