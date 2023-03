Un video delle telecamere di sicurezza mostra i sorveglianti del centro per migranti di Ciudad Juarez, in Messico, allontanarsi mentre l’incendio divampa nella struttura, causando una quarantina di morti. Quando i migranti hanno messo i materassi contro le sbarre delle celle e gli hanno dato fuoco, i sorveglianti si sono allontanati rapidamente senza prestare soccorso. Nel video, due persone vestite da agenti entrano di corsa nell’inquadratura, in cui si vede anche un migrante vicino al cancello di metallo dall’altra parte. Ma le guardie non fanno alcuno sforzo per aprire le porte delle celle e scappano, mentre nuvole di fumo riempiono la struttura in pochi secondi.

Video Twitter/Xóchitl Gálvez Ruiz