Ha finto di essere avvocato e falsificato una sentenza del tribunale del lavoro di Firenze. Tutto per convincere la sua cliente, una badante, che la sua pratica stava andando avanti e che aveva vinto la causa. Protagonista, secondo Il Tirreno, Diletta Chiara Verdini, figlia dell’ex senatore Denis. La vicenda è stata raccontata in un servizio delle Iene di Italia 1, in cui la donna viene solo definita “figlia di un noto politico fiorentino” senza rivelarne il nome. Ora però sul caso indaga la Procura del capoluogo toscano, perché la badante una volta scoperta la truffa l’ha querelata.

La badante puntava ad ottenere dei soldi dalla famiglia presso cui aveva lavorato e aveva quindi avuto bisogno di assistenza legale. Verdini l’avrebbe offerta. Quando la cliente ha chiesto come stava andando il procedimento e perché non aveva ancora ottenuto il risarcimento, le ha consegnato una falsa sentenza, su carta intestata del tribunale di Firenze. “Il documento è carta straccia – ha spiegato il nuovo avvocato della badante Mattia Alfano a Le Iene –, il giudice lo ha disconosciuto subito”.

La prima denuncia è scattata d’ufficio, da parte degli addetti degli uffici del Palazzo di Giustizia. Poi è arrivata quella della vittima. Che avrebbe ricevuto da Verdini anche false mail intestate al “dipartimento finanze del ministero della giustizia” – ricostruisce Il Tirreno – secondo le quali quell’ente avrebbe provveduto al pagamento.

Alla fine del servizio la donna si dice disposta a pagare pur di far sì che il video non vada in onda, cosa invece puntualmente avvenuta.