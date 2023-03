Sono in lieve miglioramento le condizioni generali del bimbo di quattro anni caduto il 24 marzo da un balcone di un appartamento a Roma, in zona Alessandrino. In base a quanto si apprende il piccolo, ricoverato in Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Gemelli, ha trascorso una notte stabile. Per lui la prognosi resta riservata.

Ad allertare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo a terra. Al momento della caduta erano presenti in casa anche i genitori. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilevi. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto, anche se non si esclude che si possa trattare di un incidente.