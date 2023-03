Uno scoppio improvviso, che ha travolto l’automobilista proprio mentre stava facendo riferimento. Giovedì è esplosa una bombola di metano in un distributore a Borgo Panigale (rione bolognese), ferendo gravemente un 46enne. In tutto quattro persone sono rimaste ferite.

La deflagrazione, riporta il quotidiano locale Bologna Today, ha provocato danni significativi a tutte le auto presenti e alle strutture del distributore. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a soccorrere i 4 feriti e messo in sicurezza la zona, in collaborazione con il 118. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente, che non ha causato problemi alla mobilità, è arrivata anche la presidente del quartiere Elena Gaggioli. Dai primi accertamenti svolti sembrerebbe un episodio con una causa accidentale.