A Parigi alcuni agenti hanno usato gas lacrimogeni all’altezza di Place de la République dopo essere stati aggrediti nel corso della manifestazione contro la riforma delle pensioni. Lo riporta l’emittente Bfmtv, aggiungendo che sono 2mila i controlli effettuati prima del corteo per cercare di individuare eventuali problemi che avrebbero potuto creare dei problemi durante la marcia e che ci sono stati 5 fermi. Il corteo era partito per la 9/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma delle pensioni da piazza della Bastiglia, in direzione République e poi place de l’Opéra. La mobilitazione di oggi è considerata un bivio dopo le dichiarazioni in tv – ieri – di Emmanuel Macron, che ha ribadito di voler andare fino in fondo con la riforma escludendo il “ritiro” della legge. Incidenti anche a Lione e Rennes.