È caos a Parigi al corteo per la riforma delle pensioni. Solo nella capitale hanno partecipato, secondo la CGT, 800mila persone, 119mila, invece, quelle contate dalla polizia. In tutta la Francia il numero di manifestanti ha superato il milione e mezzo per la polizia, mentre per gli organizzatori sono stati 3,6 milioni di cittadini francesi scesi in piazza.

Durante il corteo a Parigi ci sono stati scontri con la polizia, con oltre 80 fermati e diversi feriti anche tra i poliziotti. I manifestanti hanno anche creato barricate dando alle fiamme la spazzatura accatastata ai bordi delle strade che non viene raccolta proprio per lo sciopero contro la riforma delle pensioni.