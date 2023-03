Nella serata di martedì 21 marzo è andato in scena il match tra Roma e Barcellona, gara d’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Uno Stadio Olimpico infuocato ha ospitato le giallorosse alla loro prima presenza in un quarto di finale di Champions League nella storia della Roma femminile. Quasi 40.000 tifosi hanno assistito al match e si è registrato un nuovo record per numero di spettatori in una partita di calcio femminile italiano.

Il match termina 0-1 per i blaugrana. Decide un gol di Paralluelo al 34′ che riceve al limite dell’area e con un mancino piazzato batte Ceasar. Le giallorosse si giocheranno il passaggio del turno il 29 marzo al Camp Nou. Il tecnico Alessandro Spugna ha ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e l’affetto mostrato nei confronti delle sue calciatrici: “Il pubblico è stato fantastico, devo dire che il boato si sente davvero forte e fai veramente fatica a comunicare con le giocatrici. È stata davvero una bella emozione. Dobbiamo ringraziare questa gente, perché è stato qualcosa di unico stasera”.