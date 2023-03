Un forte terremoto con una magnitudo di 6.6 e della durata di almeno 30 secondi è stato avvertito in gran parte dell’Afghanistan. La scossa è stata avvertita anche in Pakistan. “La gente correva fuori di casa e recitava il Corano”, ha detto un corrispondente dell’agenzia France Press a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore. La scossè stata avvertita in tutto il Paese ma soprattutto nella capitale Islamabad. Secondo il Dipartimento meteorologico del Pakistan l’epicentro del terremoto è stato a 180 chilometri di profondità nella regione di Hindukush in Afghanistan. Il sisma ha scosso però anche diverse parti del Pakistan tra cui le città di Islamabad, Peshawar, Quetta e Lahore. Al momento non si ha notizia di vittime o di danni materiali. Tanta la paura fra le persone sorprese in serata dalla scossa.