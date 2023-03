Dopo il Bahrain, tocca all’Arabia Saudita: il Mondiale di Formula 1 resta nel Golfo anche per il secondo appuntamento stagionale. A Jeddah sul velocissimo circuito cittadino si annuncia un gran premio ad alta tensione, con Max Verstappen e Charles Leclerc che partono dalle retrovie: la loro rimonta dovrebbe regalare spettacolo, mentre dalla prima fila sognano la vittoria sia Sergio Perez che Fernando Alonso con la Aston Martin. Il ferrarista scatta 12esimo per via delle 10 posizioni di penalizzazione sulla griglia di partenza, mentre il campione del mondo ha avuto un problema tecnico alla sua Red Bull in Q2 e per questo si ritrova 15esimo. Ecco la griglia di partenza e gli orari per seguire la gara in tv

La griglia di partenza del Gp di Jeddah

1. Sergio Perez – Red Bull

2. Fernando Alonso – Aston Martin

3. George Russell – Mercedes

4. Carlos Sainz – Ferrari

5. Lance Stroll – Aston Martin

6. Esteban Ocon – Alpine

7. Lewis Hamilton – Mercedes

8. Oscar Piastri – McLaren

9. Pierre Gasly – Alpine

10. Nico Hulkenberg – Haas

11. Zhou Guanyu – Alfa Romeo

12. Charles Leclerc – Ferrari

13. Kevin Magnussen – Haas

14. Valtteri Bottas – Alfa Romeo

15. Max Verstappen – Red Bull

16. Yuki Tsunoda – Alpha Tauri

17. Alexander Albon – Williams

18. Nyck De Vries – AlphaTauri

19. Lando Norris – McLaren

20. Logan Sargeant – Williams

Gli orari e la diretta tv di domenica 19 marzo

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky) e in streaming solo su Now. In differita in chiaro su Tv8 sarà come sempre possibile rivedere il gran premio:

Diretta Gara: ore 18 (Sky)

Differita Gara: ore 20 (Tv8)