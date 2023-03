“La premier Meloni ha ricordato ieri il giorno dell’unità nazionale, un valore importante ma vorrei che se ne ricordasse non solo il 17 marzo, ma il 18, il 20, il 23. È una contraddizione, come si fa a votare l’autonomia differenziata ieri e poi venire qui il giorno dopo e parlare di unità nazionale?”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel suo intervento di chiusura al XIX Congresso nazionale a Rimini. “La ricchezza la produce chi lavora – ha detto in un altro passaggio molto applaudito – Quando si nega questo elemento e si teorizza che la ricchezza la produce la finanza o l’impresa allora diventiamo tutti consumatori e non piu lavoratrici e lavoratori”.