Contestazioni all’ingresso di Giorgia Meloni al palacongresso di Rimini da parte della platea del Congresso della Cgil. I presenti hanno intonato Bella Ciao e alcuni sono usciti. La premier, dal palco, ha comunque iniziato il suo intervento ringraziando “tutta la Cgil” dell’invito: “Ringrazio anche chi mi contesta – ha detto – in alcuni casi anche con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie, come ‘pensati sgradita’. Slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica…”. Il riferimento è alla stola che l’influencer ha indossato a Sanremo con la scritta “pensati libera”, ormai diventata virale e ripresa declinata in vari modi.