Il tema della siccità “deriva dai cambiamenti climatici”, sta “creando difficoltà enormi” e in molti Paesi “crea una crisi alimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo a una domanda a Nairobi dopo un colloquio con il presidente kenyota William Ruto. “Il tema – sottolinea ancora il Capo dello Stato – è centrale. La siccità la avvertiamo anche in Europa. Vi è una condizione generale nel mondo che porta a una consapevolezza reale”. Evidenziando che l’impegno contro il cambiamento climatico “è nel programma del governo italiano” e che l’Italia “avverte da tempo l’esigenza di un impegno serio e concreto”, Mattarella prosegue: “Ci duole che alcuni Paesi vogliano rinviare il problema a un secondo tempo che non c’è. Bisogna affrontarlo ora, con molta determinazione”.

Già nel punto stampa Mattarella aveva posto l’accento sul problema della siccità, definendolo “allarmante”: “Per questo esortiamo la comunità internazionale a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti e dei comportamenti che attenuino l’inquinamento atmosferico, consentendo di contrastare con efficacia il cambiamento climatico”.