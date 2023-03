“Il manager Claudio Anastasio e la sua mail con le parole di Mussolini? È stata l’improvvida iniziativa di un manager che probabilmente non aveva spunti creativi nel suo discorso ed è ovviamente deprecabile. È stato condannato e si è dimesso. Più di questo che deve fare? Seppuku?“. Così a L’Aria che Tira (La7) il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, incalzato dalla conduttrice Myrta Merlino e dalla giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa Meli, commenta la vicenda di Claudio Anastasio, il manager dell’azienda pubblica 3-1 nominato da Giorgia Meloni. Anastasio, come ha denunciato Repubblica, in una mail indirizzata al cda della società, che peraltro gestisce i software di Inps, Istat e Inail, aveva citato il discorso con cui Benito Mussolini nel gennaio del 1925 rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti.