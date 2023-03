“A chi afferma che il tema destra-sinistra è tutto superato, dico no. No, destra e sinistra non sono la stessa cosa. Quando ci fu la tragedia di Lampedusa, il primo dramma in mare, il giorno dopo il governo era a Lampedusa e, soprattutto, il giorno dopo l’Italia prese le sue responsabilità e costruì a livello europeo la prima grande operazione di salvataggio, Mare Nostrum“. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Enrico Letta nel suo intervento di saluto all’Assemblea nazionale del partito che segna ufficialmente l’avvio della segreteria di Elly Schlein. “La differenza con oggi è abissale, la disattenzione e l’assenza di risposta da parte di questo governo. Il lavoro che Elly Schlein farà porterà questo cambiamento”. ha osservato Letta nel suo intervento