Il traghetto Filippo Lippi della Siremar è fermo tra Salina e Filicudi dopo che si è sviluppato un incendio a bordo. Il rogo è divampato in sala macchine attorno alle 10 e per domarlo è intervenuto il personale di bordo che è riuscito a circoscrivere le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Lipari. A bordo della nave – che in questo momento è ferma – ci sono due passeggeri, conducenti di un camion e di una autovettura, oltre all’equipaggio.

Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta e ha dirottato le imbarcazioni in zona per prestare assistenza. Anche la motonave Antonello da Messina in arrivo a Lipari, subito dopo lo sbarco di passeggeri e mezzi, raggiungerà il traghetto Ro/Pax, cioè in grado di trasportare persone e mezzi. Il Filippo Lippi era partito da Milazzo attorno alle 6 e dopo aver fatto sosta a Vulcano e Lipari era arrivato a Salina. Ripartito dall’isola alle 9.30, ha iniziato a deviare la sua rotta e a perdere velocità attorno alle 10 come si evince dai tracciati di Marine Traffic.

I pompieri sono poi intervenuti per la bonifica e la messa in sicurezza. Nessun problema e nessun danno si registra tra il personale di bordo, i mezzi imbarcati e i passeggeri per i quali si sta procedendo all’evacuazione con i natanti inviati in zona dal Circomare Lipari. Da Milazzo, alla volta dell’area in cui si è verificato l’incendio, sono partiti due rimorchiatori che trasferiranno il traghetto in cantiere per i necessari interventi. Il comandante del porto di Lipari, Mario De Bellis, attraverso gli uomini inviati in zona, ha avviato le indagini per fare luce sulle cause del rogo.