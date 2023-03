Il deputato di Fratelli d’Italia e attuale vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, prende le difese di Matteo Piantedosi, da giorni sotto accusa per le sue dichiarazioni sui migranti “che non dovrebbero partire”. Ma va oltre proponendo di diffondere l’appello del titolare del Viminale. Come? Al telefono. “Nei Paesi da cui partono – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – i migranti irregolari ci sono parabole e telefoni e noi potremmo raggiungere tutte le popolazioni in difficoltà e fargli presente che quei viaggi non sono come vengono dipinti dai trafficanti. L’appello di Piantedosi sembra astratto ma potrebbe avere una forza d’urto importante”