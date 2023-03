Un auto non arresta la sua corsa davanti a un posto di blocco della polizia e si schianta contro un muro: questo l’incidente che è avvenuto durante la notte alla periferia di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Lo schianto, all’incrocio tra Via Salemi e Via della Pace, ha coinvolto le quattro persone a bordo.

A causa dell’impatto l’auto si è accartocciata e per estrarre i corpi dei passeggeri è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: uno di loro, ventenne di nazionalità rumena, era già morto sul colpo. Altri due, gravemente feriti, sono stati trasportati nell’ospedale più vicino, il Trauma Center di Villa Sofia a Palermo, mentre il terzo è stato trasportato all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo: I feriti sarebbero due uomini, anch’essi di nazionalità rumena, uno di 46 anni e un altro di 20, e una donna tunisina in stato di gravidanza.

L’auto su cui viaggiavano i quattro e che si è schiantata contro il muro di recinzione di una casa era una Peugeot 405. La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.