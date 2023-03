Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Palamilone di Crotone salutato dagli applausi dei cittadini. “Presidente, vogliamo giustizia e verità“, gli hanno gridato alcuni. Tanti gli applausi tributati al capo dello Stato che non ha rilasciato dichiarazioni. Il capo dello Stato si è trattenuto in raccoglimento, per alcuni minuti, davanti alle bare raccolte nella camera ardente che è stata organizzata a Crotone.