È entrato al 59esimo ed è uscito 14 minuti più tardi, per scelta tecnica. Il derby della Mole è stato da incubo soprattutto per Nemanja Radonjic e il giorno dopo il centrocampista del Torino ha scritto su Instagram: “Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto”. Un messaggio chiaro, quasi sicuramente rivolto al suo allenatore Ivan Juric.

Dopo la vittoria della Juventus per 4 a 2, infatti, il tecnico granata ha usato parole durissime nei confronti di Radonjic: “In sei mesi non sono riuscito a trasformarlo in un giocatore di calcio. E’ il colpevole del gol di Bremer”, ha spiegato. Per questo motivo è arrivata la sostituzione.