Un'”invasione” di peluche e altri giochi, come segno di solidarietà e vicinanza ai bambini terremotati. Mentre in Turchia la terra trema ancora, i tifosi del Besiktas, squadra di Istanbul, si sono resi protagonisti di un gesto simbolico nei confronti dei sopravvissuti al terribile sisma. In migliaia, durante l’incontro tra la loro squadra e l’Antalyaspor – formazione di Antalya, una delle città più vicine all’epicentro – hanno lanciato in campo peluche da donare ai bambini colpiti dal terremoto. La partita è stata fermata dopo quattro minuti e 17 secondi, ovvero l’ora del primo terremoto al confine tra Turchia e Siria; erano le 04:17 del 6 febbraio. I tifosi hanno poi iniziato a lanciare dagli spalti i giocattoli, che verranno dati ai bambini di Turchia e Siria. Al temine del gesto, che ha ricoperto di un tappeto di giocattoli il terreno di gioco, i calciatori hanno dato una mano a sgomberare il campo per raccogliere i doni di solidarietà.