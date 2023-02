Elly Schlein è la nuova segretaria (e prima donna) del Partito democratico. Poco prima di mezzanotte, Schlein ha parlato dal suo comitato, a Roma. “Ce l’abbiamo fatta, vi sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Il popolo democratico è vivo, è un mandato chiaro a cambiare davvero. Recuperiamo la fiducia che si è spezzata in questi anni”. Schlein ha ringraziato Enrico Letta e Stefano Bonaccini. “Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni, oggi riorganizziamo l’opposizione in Parlamento e nel Paese”.