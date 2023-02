I bambini si gettano sul pavimento e si coprono la testa con le mani mentre in classe risuonano forti colpi. In uno dei quartieri più violenti del Venezuela, questa è una sparatoria, invece in una scuola di Petare, nello Stato di Miranda, si tratta solo di una “semplice” esercitazione. In alcune scuole del Venezuela si insegna infatti ai bambini anche a nascondersi e a proteggersi dai proiettili: gli alunni vengono preparati in caso di emergenza o di eventuali sparatorie.