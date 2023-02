Lo sciopero manda in tilt i trasporti a Milano. Dalle 8.45 sono chiuse tre linee della metropolitana e si registrano problemi anche per bus, tram e filobus. Come comunicato da Atm sul proprio account Twitter, non circolano più i treni delle linee M1, M2 e M3 – cioè gialla, verde e rossa – e “potrebbero risentire di riduzioni del servizio”, con maggiori tempi di attesa alle fermate, anche i mezzi di superficie. Le tre linee resteranno chiuse fino alle 15 e, stando agli orari dello sciopero, nuovi problemi potrebbero registrarsi a partire dalle 18 e fino alla fine del servizio.

Lo sciopero è stato proclamato chiedendo “la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili”, oltre al “blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali”. Inoltre i sindacati hanno chiesto maggiore “sicurezza dei lavoratori e del servizio”. I sindacati hanno anche chiesto l’introduzione del “reato di omicidio sul lavoro” e “il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato”.