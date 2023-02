Sono stati tutti prosciolti i 29 imputati del filone milanese del processo Ruby ter. Assolto “perché il fatto non sussiste” l’ex premier Silvio Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari, e altri 25 accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, tra cui Karima el Marough. Per tre posizioni, quelle di Simonetta Losi, Giorgio Puricelli e dell’ex parlamentare Maria Rosaria Rossi, i giudici della Settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La decisione è arrivata dopo due ore di camera di consiglio nell’aula bunker del carcere di San Vittore, al termine di un procedimento durato otto anni e caratterizzato da molte anomalie: il termine per depositare le motivazioni è stato fissato in novanta giorni.

La Procura di Milano, rappresentata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dal sostituto Luca Gaglio, accusava il leader di Forza Italia di aver pagato – da novembre 2011 fino al 2015 – circa dieci milioni di euro alle ospiti delle serate a luci rosse di Arcore per mentire in aula durante i processi “Ruby” e “Ruby bis”. A maggio l’accusa aveva chiesto la condanna a sei anni di reclusione e la confisca di 10.846.123 euro. “Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione“, ha detto ai cronisti la procuratrice aggiunta Siciliano dopo le assoluzioni. “Fateci prima leggere le motivazioni”, ha risposto a chi le chiedeva se la Procura ricorrerà in Appello. Siciliano ha scritto la mano a Karima El Mahroug, presente in aula, che ha regalato alla pm il suo libro in uscita.

Esulta la difesa di Berlusconi: “È un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!”, commenta Federico Cecconi, difensore dell’ex premier insieme a Franco Coppi, facendo riferimento alle precedenti assoluzioni nei filoni di Roma e Siena. Messaggi di congratulazioni anche dalla politica: “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”, ha commentato il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini. “L’assoluzione di Berlusconi è una bellissima notizia che gli rende giustizia. Non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La comunità di Forza Italia festeggia il suo leader”, scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.