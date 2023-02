Non era la prima volta che si sporgeva fuori dalla finestra di camera sua per scattarsi un selfie da condividere sui social o inviare ai suoi amici. Questa volta, però, ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel cortile di casa. Fortunatamente l’erba ha attutito la caduta della 14enne di Brescia che l’8 febbraio è stata ricoverata in ospedale per le fratture che ha riportato alle gambe e per tenere in osservazione il trauma cranico rimediato nella caduta.

I carabinieri sono al lavoro per capire nel dettaglio cosa sia accaduto alla giovane. Secondo una prima ricostruzione, confermata dai racconti della ragazza, dei suoi fratelli e della madre, la 14enne è scivolata dal davanzale mentre si scattava una foto. È stata ritrovata attorno alle 15 da uno dei fratelli. Il ragazzo, allarmato dalle urla, è uscito in giardino e l’ha vista a terra, proprio sotto la sua finestra. La madre si trovava in casa, mentre il padre era al lavoro. Nessuno dei parenti era con lei nella stanza, ma tutte le testimonianze confermano che la giovane avesse l’abitudine di sporgersi dalla finestra per scattarsi foto.